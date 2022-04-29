Врач предупредил о смертельной опасности шашлыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и привести к инфаркту. Об этом сообщает "Газета.ру".
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что риск возникновения опасных заболеваний особенно велик у людей, страдающих от гипертонии и имеющих болезни сердца. Он рекомендовал совсем отказаться от шашлыка, но при большом желании мясо лучше не запивать алкоголем. В случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, перед шашлыком необходимо съесть тарелку любой каши и кусок хлеба.
"Поел кашу и только потом шашлык, его нужно обязательно заедать овощами и свежей зеленью, это "примиряет" желудок с реальностью и немного компенсирует вредное воздействие. В случае обострений болезней желудка, лучше совсем не есть шашлык", – отметил Гинзбург.
По его словам, шашлык усугубляет гипертонию, заболевание поджелудочной железы, желчного пузыря, атеросклероза и диабета.
"Если есть болезни сердца или периодически «скачет» давление, плюс рюмка алкоголя, то одно накладывается на другое – выпили, шашлыка съели и получили инфаркт миокарда. Это не пустые страшилки, это реальность", – сказал Гинзбург.
Диетолог подчеркнул, что даже здоровому человеку не стоит злоупотреблять шашлыком. Он посоветовал употреблять в неделю два или три куска жареного мяса.
Ранее зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что в этом году стоимость свиного шашлыка на четырех человек на майские праздники увеличится на 16%. По его словам, средние цены на шашлыки по сравнению с 2021 годом увеличились на 93,2 рубля. В качестве основы расчета был классический рецепт шашлыков, состоящий из 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, соли и перца.
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