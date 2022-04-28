Эксперт заявил, что стоимость приготовления шашлыка в этом году увеличится на 16%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стоимость приготовления свиного шашлыка на четырех человек на майские праздники в этом году увеличится на 16%. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал, что средние цены на шашлыки по сравнению с 2021 годом увеличились на 93,2 рубля. В качестве основы расчета был классический рецепт шашлыков, состоящий из 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, соли и перца.
"Таким образом, в 2022 году средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек составила 675 рублей против 581,8 рубля годом ранее", – отметил Леонов.
По его словам, в этом году стоимость шашлыка из курицы и индейки составила 351,6 и 708,7 рубля против 281,3 и 619,4 рубля соответственно.
Ранее сообщалось, что 31% жителей Москвы готовы потратить на майских праздниках до 5 000 рублей, 30% планируют ограничить бюджет суммой от 5 000 до 10 000 рублей. При этом 18% не хотят тратиться на праздниках, а 14% запланировали расходы от 10 000 до 20 000 рублей. Большую сумму готовы отдать 7% москвичей.
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