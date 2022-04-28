Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в мае

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Первые две рабочие недели мая будут короткими, напомнили в пресс-службе Роструда. Это связано с празднованием Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

Таким образом, выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Выходной с субботы, 1 января, по решению правительства РФ был перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января – на вторник, 10 мая, пояснили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, которые получают оклад.

"Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что граждане, которых привлекут к работе в праздничные и выходные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.

При этом привлечь сотрудника к работе можно с его письменного согласия. Речь идет о ситуациях, когда требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальное функционирование организации и ее подразделений.

