Россиянам разъяснили, как оплачивается работа в майские праздники

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Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. У работающих на шестидневке будут выходные с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая.

Те, кто работают по сменному графику, в рабочие дни отдохнут как все, однако выходные будут устанавливаться в соответствии с графиком. Об этом РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она добавила, что граждане, которых привлекут к работе в праздничные и выходные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул. При этом привлечь сотрудника к работе можно с письменного согласия. Речь идет о ситуациях, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальное функционирование организации и ее подразделений.

Без согласия привлечь сотрудника можно только в крайнем случае, добавила Нечаева. Такие ситуации установлены Трудовым кодексом. Кроме того, особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам, желающим продлить майские выходные, взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.

