Россиянам рассказали, как сократить шестидневную рабочую неделю

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Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что есть только два легальных способа сократить шестидневную рабочую неделю – взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.

Ранее россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта. Отмечается, что суббота считается предпраздничным днем, поэтому работники должны закончить трудиться на час раньше положенного.

По словам Кофанова, сотрудник может попросить отпуск без сохранения зарплаты, однако работодатель вправе как дать его на любое время, так и отказать. Вместе с тем в Трудовом кодексе прописаны обстоятельства, когда работнику не имеют права отказывать. Например, в случаях регистрации брака, рождения ребенка и смерти близких родственников.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Никто не запрещает попросить отпуск за свой счет, но необходимо понимать, что его предоставление без причины – это право работодателя, а не обязанность. На 5 марта никто не обязан давать вам просто так неоплачиваемый выходной.

Кроме того, существует вариант написать заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск не по графику, однако это возможно только при достижении соглашения между работником и работодателем, продолжает Кофанов. Исключение из этого правила также прописаны в Трудовом кодексе.

"У нас есть ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно которому за каждый день отпуска работодатель выплачивает определенную сумму, так называемые отпускные. Они оплачиваются за каждый день отпуска, включая и те, что выпадают на субботу и воскресенье. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка работника за последний год", – пояснил специалист.

Кофанов также предупредил, что не стоит пытаться сократить шестидневную рабочую неделю с помощью ухищрений или липового больничного.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Не надо хитрить, больничный дается только тем, у кого есть временная нетрудоспособность. Никаких других вариантов для получения больничного нет. Также есть освобождение от работы по уходу за больным членом семьи, но оно выдается, только если действительно есть необходимые обстоятельства.

Шестидневная рабочая неделя компенсируется дополнительным днем отдыха на следующей неделе, поэтому здесь нет ничего такого страшного, заключил юрист.

Ранее кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования (РАО) Татьяна Попова рассказала, что во время длинной рабочей недели снять лишнее напряжение и стресс помогут дыхательные практики. По словам специалиста, такие упражнения способствуют насыщению крови кислородом, что важно для работы головного мозга и нервной системы. Кроме того, необходимо контролировать качество сна и уделять время прогулкам и спорту.