Юрист перечислил штрафы для недобросовестных работодателей

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Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал о штрафах для плохих работодателей. Об этом сообщает Ura.ru.

С 1 марта текущего года в России работодатели должны начать вести учет и рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм у сотрудников при выполнении трудовой деятельности.

"Руководитель может быть привлечен к ответственности за отсутствие расследований микротравм, полученных сотрудником, штраф составляет от 50 до 80 тысяч рублей", – пояснил эксперт.

В свою очередь, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич добавил, что под видом микротравм руководители организаций могут скрывать реальные нарушения охраны труда.

"У нас зачастую работодатели пытаются под видом микротравм скрывать реальный травматизм, поэтому закон от 1 марта откроет возможности для контроля и понимания, куда двигаться. И учет будет показывать общий уровень охраны труда в конкретных организациях. Потому что чаще всего сотрудники сталкиваются на работе с микротравмами, а не с какими-то серьезными проблемами для здоровья", – объяснил специалист.

Получить штраф в размере от 110 до 130 тысяч рублей, по словам Кофанова, также может работодатель за допуск к выполнению трудовой деятельности без медосмотра при наличии противопоказаний у сотрудника, а также без обучения охране труда.

Кроме того, работодатель может быть оштрафован на 50–100 тысяч рублей за неправильное обновление трудового договора или уклонение от его оформления, а штраф от 30 до 50 тысяч рублей может грозить за невыплату вовремя заработной платы.

Ранее специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру" провели опрос среди россиян, попросив их назвать наиболее весомые доводы для увольнение с работы. Так, 15% респондентов объяснили желание уволиться недовольством начальства, по 10% указали на закрытие организации и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе. Также в числе названных мотивов – напряженные отношения с руководством, несогласие с корпоративной культурой и конфликты с коллегами.