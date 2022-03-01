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общество

05:24

Россиянам рассказали, как длинные выходные повлияют на зарплату

обществофинансы

Фото: depositphotos/Professor25

Эксперт по трудовому праву сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, что длинные выходные в марте и предстоящий сокращенный рабочий день никак не скажутся на заработной плате россиян, передает РИА Новости.

Специалист уточнил, что речь идет о работниках, получающих оклад и работающих по пятидневному графику.

Россияне, которые трудятся в сменном графике, при определении выходных или праздничных дней должны ориентироваться на утвержденные в компаниях расписания, добавил Южалин.

Эксперт подчеркнул, что согласно Трудовому кодексу, правительство РФ имеет право переносить стандартные выходные на другие дни.

С понедельник в России началась шестидневная рабочая неделя. Как ранее рассказала юрист и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха – с 6 по 8 марта.

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