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В России начинается шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 февраля по 5 марта.
В субботу рабочий день будет на час короче, так как это предпраздничный день, напомнила юрист и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха – с 6 по 8 марта.
Нечаева подчеркнула, что за работу в праздники россияне могут получить право на отгул или двойную оплату, при этом за работу в сокращенные дни – 22 февраля и 5 марта – работник получит ровно туже сумму, как если бы он работал 8 часов.
Ранее в Минтруде РФ рассказали, что в этом году россиян ждут две недели праздников и больше 100 дней выходных.
Так, с 6 по 8 марта горожане будут отдыхать в честь Международного женского дня. Майские праздники в этом году начнутся немного раньше – с 30 апреля по 3 мая включительно, а затем – с 7 по 10 мая. День России будут праздновать тря дня – с 11 по 13 июня. В честь Дня народного единства будут три выходных дня – с 4 по 6 ноября.
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