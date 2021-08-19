Россияне рассказали, на что обращают внимание при поиске работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, в ходе которого выяснили, на что чаще всего обращают внимание россияне при поиске работы. Стало известно, что для большинства – 59% опрошенных – наиболее важен уровень зарплаты.

Следующим наиболее важным для соискателей критерием является степень адекватности руководства – этот вариант выбрали 38% респондентов. Еще 35% таковым считают стабильность компании. Чуть меньше россиян отметили важность перспектив карьерного роста, комфортной психологической атмосферы в коллективе, а также удобного расположения места работы.

Меньше всего россиян волнует возможность пройти обучение за счет компании (6%), ее репутация (5%), а также корпоративная культура (2%).

Чаще всего на уровень оплаты труда смотрят те, чей доход превышает 80 тысяч рублей. При этом мужчин уровень дохода интересует в большей степени. Женщины же чаще предпочитают комфортную психологическую обстановку в коллективе. Карьерный рост больше важен молодым людям до 24 лет, а адекватное начальство – работникам старше 45 лет.

Отмечается, что на фоне пандемии россияне стали реже обращать внимание на стабильность компаний. Также выросло число тех, для кого важно сохранение баланса между работой и личной жизнью.

Вместе с тем работодатели отмечают обратную тенденцию. По их наблюдениям, важность для соискателей достойной оплаты труда снизилась и составила 61%, тогда как в 2019 году этот показатель достигал 74%. То же касается таких факторов как стабильность компании (46% против 50% в 2019 году) и перспективы карьерного роста (23% против 27%).

Исследование проводилось в период с 28 июля по 14 августа 2021 года. В нем приняли участие 1 000 менеджеров по подбору персонала и 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Ранее онлайн-университет Skypro выяснил, какую зарплату в среднем хотели бы получать россияне. Так, зарабатывать 100–150 тысяч рублей в месяц желает каждый четвертый респондент (28%). Получать 300 тысяч рублей в месяц хотели бы 26% опрошенных. Ежемесячный оклад в размере 200–300 тысяч устроит 17% респондентов. На доход от 50 до 100 тысяч рублей согласны всего 11% россиян.

