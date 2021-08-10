Россияне назвали размер желаемой зарплаты

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Зарабатывать 100–150 тысяч рублей в месяц хотел бы каждый четвертый россиянин (28%). Об этом свидетельствует опрос онлайн-университета Skypro, поступивший в "Газету.ру".
Получать 300 тысяч рублей в месяц хотели бы 26% опрошенных. Ежемесячный оклад в размере 200–300 тысяч устроил бы 17% респондентов. На доход от 50 до 100 тысяч рублей согласны всего 11% россиян.
При этом в настоящий момент почти у половины респондентов (40%) зарплата меньше 50 тысяч рублей в месяц. О доходе в районе 50–100 тысяч рассказали 28% опрошенных. 15% россиян зарабатывают 100–150 тысяч. О доходе свыше 300 тысяч рублей сообщил лишь 1% респондентов.
Участники опроса также рассказали, что им не нравится в текущей работе. Уровень зарплаты не устраивает 60% респондентов. 44% опрошенных указали на отсутствие возможности для развития и роста. Рабочие обязанности не устраивают 22% россиян. Недовольство коллективом выразили всего 5% респондентов.
Среди плюсов текущей работы каждый второй россиянин отметил коллектив (50%). Еще 36% опрошенных назвали близость работы к дому. Текущей должностью удовлетворены 28% респондентов. 27% россиян в числе плюсов видят перспективы развития. Уровнем зарплаты довольны только 24% опрошенных.
Участие в исследовании приняли 2,5 тысячи респондентов в возрасте 26–45 лет из разных регионов страны.
Ранее аналитики выяснили, сколько россиян считает себя успешными людьми. По данным опроса исследовательского центра портала SuperJob, 59% граждан полагают, что добились успеха.
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