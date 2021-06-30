Россияне рассказали о сложностях карьерного развития

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Сервис "Работа.ру" узнал, испытывают ли россияне сложности при продвижении по карьерной лестнице. В ходе опроса выяснилось, что с трудностями в данном вопросе сталкиваются больше половины респондентов (64%), сообщает газета "Известия". Также 36% опрошенных заявили, что никогда не испытывали подобных трудностей.

Треть (35%) считает, что сложности в карьерном развитии у них возникают из-за вредного начальства, недостаточный опыт работы мешает 32% респондентов, 31% отметил отсутствие свободного времени на семью и увлечения.

Несколько должностей сразу совмещают 23% опрошенных, а каждый пятый респондент назвал препятствием для карьерного роста неуверенность в своей компетенции.

Также выяснилось, что из-за возникших проблем на смену работы решилась половина опрошенных россиян. 10% пришлось сменить работу из-за увольнения.

Ранее россияне рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы. В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую зарплату, лидировали преподаватели, врачи и ученые.

О слишком низком уровне оплаты труда учителей заявили 64% респондентов. Они считают, что за свою работу педагоги должны в среднем получать 120 700 рублей в месяц. Доход врачей между тем должен составлять 122 800 рублей, а ученых – 130 800 рублей.