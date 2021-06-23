Опрос показал, что каждый пятый россиянин боится потерять работу из-за роботизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Зарплата.ру" провел опрос и узнал, что почти четверть респондентов боится потерять работу из-за роботизации, сообщает ТАСС.

"При этом женщины больше мужчин боятся остаться не у дел – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, профессии, в которых нужно постоянно выполнять рутинные действия, могут исчезнуть в ближайшем будущем. Участники опроса полагают, что число привычных профессий вскоре может сократиться на 20%.

Согласно данным опроса, больше остальных за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%). Также боятся быть замененными роботами курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6 и 5%), а также уборщики (3%).

Ранее первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время.

По словам Смолина, технический прогресс и растущий темп роботизации могут вскоре вызвать резкое сокращение водителей, официантов и курьеров.