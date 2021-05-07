Россияне назвали профессии с самой несправедливо маленькой зарплатой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне в ходе опроса рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску персонала "Работа.ру".

В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату, лидируют преподаватели, врачи и ученые.

О слишком низком уровне оплаты труда учителей заявили 64% респондентов. Они считают, что за свою работу педагоги должны в среднем получать 120 700 рублей в месяц.

Около 122 800 рублей в месяц должны получать врачи, считают участники опроса. О том, что медработники достойны более высокого оклада, заявили 58% россиян. А о необходимости повышения зарплат для ученых высказались 36%. Респонденты считают, что их средняя зарплата должна составлять 130 800 рублей.

Также 33% участников опроса считают, что маленькую заработную плату получают спасатели и пожарные. Около четверти высказались, что больше зарабатывать должны шахтеры – 134 600 рублей в месяц.

К слову, только 1% опрошенных уверен, что повышения зарплаты достойны чиновники.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России. Одной из них является начальник производства в Санкт-Петербурге.

За данную должность соискателям предлагают до 200 тысяч рублей. Также заработок в 175 тысяч рублей в месяц сможет получать начальник участка в строительной компании в Омске.