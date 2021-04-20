Центр "Моя карьера" приглашает москвичей на день вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Найти работу с гибким графиком москвичи смогут 28 апреля на акции "Свобода работать" в центре занятости "Моя карьера". Участие в мероприятии бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Директор центра "Моя карьера" Ирина Швец рассказала, что город всячески содействует тому, чтобы горожане не испытывали трудностей при трудоустройстве.
"Ко дню вакансий, который состоится 28 апреля, специалисты центра "Моя карьера" подобрали актуальные предложения, которые позволят трудиться по гибкому графику. Таким образом сотрудники смогут совмещать работу с учебой, заботой о детях или другими важными делами", – отметила Швец.
На мероприятии участникам расскажут о свободных вакансиях в успешных столичных компаниях. Найти работу смогут аналитики, маркетологи, агенты по продажам, промоутеры и другие.
Представители работодателей расскажут о культуре в компаниях, карьерном росте, социальных гарантиях. Слушатели смогут задать все интересующие их вопросы и выдвинуть свои кандидатуры на понравившиеся должности.
Кроме того, участникам расскажут о преимуществах работы в статусе самозанятого.
Ранее сообщалось, что самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии. Сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий.
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