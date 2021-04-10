Более трети россиян с высшим образованием не работают по специальности

портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более трети (38%) россиян, получивших высшее образование, не трудоустроены по специальности, следует из данных опроса, проведенного SuperJob.

Участниками исследования стали 3 500 человек, имеющих высшее образование и профессиональный опыт.

В материале отмечается, что наблюдается положительная динамика. Так, восемь лет назад не по специальности работали 45% участников опроса. Это может говорить о формировании более осознанного подхода к построению карьеры.

В 2021 году среди респондентов с дипломом в возрасте до 24 лет по профессии не работают 54%; до 35 лет – 40%; старше 35 лет – 34%.

Среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей, доля трудоустроенных не по специальности достигает 28%; среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей – 35%; до 80 тысяч рублей – 40%; свыше 80 тысяч рублей – 53%.

Результаты исследования показали, что чаще других согласно диплому о высшем образовании работают врачи и юристы (100% и 99% соответственно), реже – менеджеры по продажам и работе с клиентами (29% и 31% соответственно).

Ранее аналитики SuperJob спрашивали россиян о переработках. Больше других трудиться сверхурочно вынуждены врачи и учителя.