Россияне пожаловались на частые переработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
6 из 10 россиян жалуются на переработки, сообщает News.ru, опираясь на результаты исследования SuperJob.
С 20 февраля по 6 апреля было опрошено 5 тысяч жителей 863 населенных пунктов. Респондентами были граждане старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.
Чаще других на переработки жалуются врачи и учителя. Занятые в данных сферах обращают внимание на систематический характер переработок. Далее идут программисты, психологи и маркетологи.
Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.
Результаты исследования показали, что более половины сотрудников (58%) трудятся сверхурочно. Согласно их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).
Чаще о переработках сообщали мужчины и люди, находящиеся в начале карьеры, а также специалисты с доходом более 80 тысяч рублей.
Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год. Оказалось, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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