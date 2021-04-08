Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:43

Россияне пожаловались на частые переработки

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

6 из 10 россиян жалуются на переработки, сообщает News.ru, опираясь на результаты исследования SuperJob.

С 20 февраля по 6 апреля было опрошено 5 тысяч жителей 863 населенных пунктов. Респондентами были граждане старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.

Чаще других на переработки жалуются врачи и учителя. Занятые в данных сферах обращают внимание на систематический характер переработок. Далее идут программисты, психологи и маркетологи.

Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.

Результаты исследования показали, что более половины сотрудников (58%) трудятся сверхурочно. Согласно их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Чаще о переработках сообщали мужчины и люди, находящиеся в начале карьеры, а также специалисты с доходом более 80 тысяч рублей.

Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год. Оказалось, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать