Россияне пожаловались на частые переработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

6 из 10 россиян жалуются на переработки, сообщает News.ru, опираясь на результаты исследования SuperJob.

С 20 февраля по 6 апреля было опрошено 5 тысяч жителей 863 населенных пунктов. Респондентами были граждане старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.

Чаще других на переработки жалуются врачи и учителя. Занятые в данных сферах обращают внимание на систематический характер переработок. Далее идут программисты, психологи и маркетологи.

Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.

Результаты исследования показали, что более половины сотрудников (58%) трудятся сверхурочно. Согласно их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Чаще о переработках сообщали мужчины и люди, находящиеся в начале карьеры, а также специалисты с доходом более 80 тысяч рублей.

Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год. Оказалось, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.