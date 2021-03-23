Эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последний год количество россиян, интересующихся вакансиями с удаленным графиком работы, увеличилось почти в шесть раз, рассказали опрошенные RT специалисты по подбору персонала.

Эксперты уверены, что это связано с последствия пандемии коронавируса и полученным опытом дистанционной работы. Такой формат позволил сотрудникам освободить больше времени для личных дел, а работодателям – экономить на производственных затратах.

Специалисты аналитического центра "Авито Работа" подсчитали, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом популярность удаленки лишь продолжит расти.

Чаще других подобными вакансиями интересуются студенты и молодые люди без опыта работы. Интерес к удаленной работе вырос в банковской и инвестиционной сферах, увеличился запрос на административные вакансии, вакансии в маркетинге, рекламе, информационных технологиях.

"Сегодня более 40% работников хотели бы продолжить трудиться удаленно. Этих людей можно понять – они проводят больше времени с семьей и меньше тратят его на дорогу. При этом спрос на дистанционную занятость поддерживается и работодателями. Пандемия показала, что при удаленке производительность не падает, а иногда и вовсе показывает рост", – считает генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.

Эксперты центра "Авито Работа" отметили, что вырос не только интерес соискателей к дистанционной работе, но и количество таких вакансий. Их стало почти в 3 раза больше (рост на 189%). Чаще работодатели готовы взять сотрудника на удаленку в IT-сегменте , продажах и финансах.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подчеркнула, что предложения об удаленной работе есть во всех городах-миллионниках. Больше всего вакансий в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Согласно опросу ВЦИОМ, на сегодняшний день почти каждый десятый россиянин (11%) трудится удаленно, 12% граждан работают комбинированно – частично дома, частично из офиса. При этом год назад показатели находились близ отметок 4 и 6% соответственно.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон об удаленной работе. Эксперты разобрали основные положения закона, пояснив, какие гарантии есть у работника, и что в праве требовать работодатель.