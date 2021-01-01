Эксперты оценили, как принятие закона об удаленной работе скажется на сотрудниках

Госдума приняла закон о дистанционной занятости. Документ в том числе предусматривает возможность уволить сотрудника, если он не выходит на связь более двух рабочих дней. Вместе с тем снижать зарплату за перевод на удаленку будет запрещено. Рассказываем, что важно знать о нововведении.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Увольнение третьим днем и право на отдых

В четверг, 26 ноября, Госдума приняла закон об удаленной работе. В Совете Федерации его намерены рассмотреть уже 2 декабря. Предполагается, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

В новой версии документа указано, что в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, эпидемии и при других исключительных ситуациях работодатель имеет право отправить подчиненных на удаленку без их согласия. Однако при этом он должен обеспечить людей всем необходимым для профессиональной деятельности или возместить затраты.

Кроме того, переход сотрудников на удаленку не может быть основанием для снижения зарплаты. Предусмотрели законотворцы и оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем также повышается ответственность трудящихся не из офиса. В частности, на удаленке работника можно уволить, если без уважительной причины тот в течение двух рабочих дней не выходит на связь.

Во время обсуждения закона недопонимание в обществе вызвало так называемое право на офлайн. Проще говоря, возможность во время отдыха не находиться на связи с работодателем. Формулировку исключили из документа во время рассмотрения. Однако первый зампред фракции "Единая Россия", руководитель рабочей группы по доработке инициативы Андрей Исаев заявил, что право дистанционных сотрудников на отдых сохранилось, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа.

"Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком", – сказал он.





Андрей Исаев глава рабочей группы по доработке инициативы Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее – в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое право на офлайн позволит на деле защитить дистанционных работников.

Прописан в принятом законе и порядок оформления больничного. Если сотрудник на удаленке заболел, ему нужно отправить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Сохранили законотворцы и возможность при заключении трудового договора вносить сведения о найме в бумажную версию трудовой книжки. Обмен документами можно вести в том числе по почте.

По принятому закону заключение и расторжение договора, подписание соглашения о материальной ответственности сотрудника заверяются электронной цифровой подписью. Формат подтверждения остальных документов станет предметом договоренности работодателя и работника.

В настоящий момент в России дистанционно трудятся примерно 6,5% россиян. В основном на удаленку переходят работники образования и финансово-банковского сектора.

В Минтруде напомнили, что еще год назад официально в стране дистанционно работали 30 тысяч человек, а сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек. Больше всего сотрудников, перешедших на удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Когда все урегулировано

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов рассказал Москве 24, что принятый закон урегулирует трудовые отношения при переходе на удаленную работу. В первую очередь это актуально в связи с пандемией коронавируса.

"До настоящего момента они не были урегулированы, есть масса вопросов, связанных с дистанционной работой. Это и средства связи, и оборудование, график, режим работы, как все это должно отслеживаться работодателем, ничего этого не было. Порядок перехода на удаленку тоже в целом был подвешен", – говорит Куликов.





Евгений Куликов глава Союза профсоюзов России Когда все это урегулировано в Трудовом кодексе, это хорошо. Но, другой вопрос, будет ли это все исполняться.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что принятый закон – это ответ на новую ситуацию, сложившуюся сегодня.

"Теперь в Трудовом кодексе появятся нормы, которые рамочно определяют, что такое дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, когда у работодателя возникает право принудительно отправить сотрудника на удаленку", – говорит он.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Раскрывается вопрос компенсаций, гарантий, возможности увольнения. Эти все нормы появились, но в основном детально будет прописано либо в локальном правовом акте, либо в трудовом договоре, либо в приложении к нему, либо в коллективном трудовом договоре.

По словам депутата, в законе прописаны все важные моменты, которые будут актуальными и в дальнейшем вне зависимости от пандемии.