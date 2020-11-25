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Общество

09:49

Число россиян на удаленке выросло за год в 110 раз

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящий момент в России в удаленном режиме работают около 6,5% трудоспособного населения, сообщает газета "Известия".

В Минтруде изданию пояснили, что на такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.

В министерстве напомнили, что год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек. Сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек, что в 110 раз больше, чем в прошлом году.

Ситуация по регионам отличается – больше всего работников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге.

В Госдуме считают, что такой формат работы будет активно развиваться и после пандемии коронавируса. В Совете Федерации говорят, что дистанционка выгодна всем сторонам рабочего процесса.

Эксперты же напоминают о том, что многие проблемы, с которыми люди сталкиваются при переводе в онлайн, остаются нерешенными. В частности, речь идет о попытках руководства пересмотреть зарплату, а также о внезапной ненормированности рабочего дня.

Ранее в Госдуме предложили увольнять сотрудников за смену места жительства на удаленке. Соответствующие поправки внесли в законопроект, регулирующий дистанционную работу.

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