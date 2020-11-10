Не выходящих на связь работников на удаленке будут увольнять

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты и сенаторы от партии "Единая Россия" подготовили поправку к законопроекту об удаленке. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в документе определяются критерии увольнения работника, осуществляющего свою деятельность удаленно.
"Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем... более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя", – указано в тексте поправки.
Исключение составляют случаи, когда более длительный срок реагирования установлен отдельным порядком. Кроме того, разорвать договор с работником разрешается при его переезде куда-либо, где он не сможет выполнять трудовые обязательства в прежнем режиме.
Приказ об увольнении можно передать работнику в электронном виде, однако дополнительно потребуется в течение трех рабочих дней направить бумажную копию заказным письмом.
Ранее сообщалось, что при переводе сотрудников на удаленку их зарплата не может снижаться при сохранении объема их работы. Это также следует из поправки к законопроекту об особенностях дистанционной занятости.
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