Власти Москвы объяснили требование о телефонах ушедших на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудников фирм, которые переходят на удаленную работу, обязали предоставлять работодателям номера телефонов, проездных документов и регистрационные номера транспортных средств. Как объяснили в Оперативном штабе, этот момент регламентируется законом.

"Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", – сообщили в Оперштабе.

Согласно одному из указов мэра Москвы, работодатели обязаны передавать столичным властям данные о сотрудниках, работающих дистанционно.

На удаленку с 5 октября переводят не менее 30% работников столичных организаций. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.

Ранее Оперштаб ответил на наиболее распространенные вопросы об удаленном режиме работы в Москве. В частности, специалисты объяснили, какие профессии может затронуть данное требование.

