Оперштаб ответил на вопросы о соблюдении указа по переводу на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице рассказал о правилах перевода сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба.

Перевод на удаленную работу касается представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и прочее)?

Так, установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В данных организациях требования могут быть обеспечены за счет персонала, который осуществляет офисную работу.

Какие критерии для определения "критически важных" сотрудников для деятельности организации?



Под "критически важными" работниками понимают людей, чье отсутствие на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу. Кроме того, к ним относят персонал, без которого может быть сбой в работе непрерывно действующих или опасных производств.

В результате установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины. Режим удаленной работы продлится по 28 октября включительно.

Как поступать, если работники откажутся предоставлять личные данные, среди которых номера машины и проездного "Тройка"?

"Обязанность по предоставлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", – говорится в сообщении.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

Кроме того, Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу из-за динамики случаев коронавируса. Градоначальник напомнил, что ранее работодателей попросили перевести на удаленку только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно.