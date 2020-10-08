Перевод сотрудников городских служб на удаленку не повлияет на качество услуг – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой часть сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы переведена на удаленку. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, данная мера не повлияет на качество оказываемых услуг.

"В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.

Он также пояснил, что на своих местах остаются сотрудники, которые непосредственно задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

"Из дома у нас работают те, кто может выполнять свои обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту. Они продолжат работать в прежнем режиме, качество услуг остается на самом высоком уровне", – сказал Бирюков.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Сообщалось, что компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.