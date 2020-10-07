В Госдуме предложили компенсировать часть расходов сотрудникам на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступил с предложением компенсировать часть трат сотрудникам на удаленке. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вот есть вопросы, которые нужно отработать. Почему человек должен сидеть дома, тратить свою электроэнергию, потому что компьютер работает, расходовать свою воду", – заявил депутат.

По словам Онищенко, на некоторых предприятиях сотрудникам предоставляют обеды – как следствие, при дистанционной работе им можно было бы передавать сухой паек.

Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.

