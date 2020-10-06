Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице все предприятия и организации обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что приостановить рост количества заболевших можно, выполняя требования по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переведя сотрудников на удаленку, соблюдая масочный режим.

Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 4 082 новых случая COVID-19. 41,2% заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. При этом столица идет в мировом тренде – ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире.

