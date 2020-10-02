В ГД оценили рекомендацию перевести на удаленку до 50% сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила рекомендацию правительства Москвы о переводе на удаленку до 50% работников офисов.
Как передает RT, парламентарий отметила, что к данной рекомендации нужно прислушаться, если она направлена на сохранение здоровья и безопасности граждан. Бессараб подчеркнула, что сейчас перевод сотрудников на удаленку не является таким сложным, как раньше.
Она обратила внимание на то, что такая практика уже активно применяется.
"Сегодня действительно очень важно нам всем не создавать большого скопления населения с целью обезопасить себя и не допустить распространения инфекции до той критической точки, когда больничные учреждения не будут справляться с наплывом пациентов. Нам нужно опять поберечь друг друга", – заявила депутат.
Ранее стало известно, что в столице с 5 октября на дистанционный режим исполнения обязанностей перейдут около 2 миллионов человек. Таким образом столичные власти рассчитывают сократить число людей на улицах и сдержать рост числа заболеваний.
Если же организации Москвы не переведут треть сотрудников на удаленную работу, то их могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей санкция составит от 30 до 50 тысяч рублей.
Правительство Москвы рекомендуют перевести на удаленку до 50% сотрудников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: