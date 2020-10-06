В ОП предложили доплачивать работающим во время коронавируса пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать МРОТ к зарплате людям пенсионного возраста, чье присутствие на работе критически важно во время пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общественник написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, где подчеркнул, что региональные власти начали частично возвращаться к ограничительным мерам на фоне роста ежедневно выявляемых случаев COVID-19. При этом часть наиболее уязвимой группы граждан продолжает пользоваться общественным транспортом, контактировать с людьми и работать штатно из-за невозможности выполнять свои обязанности дистанционно.
"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан", – подчеркнул он.
Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
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