Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом. По его словам, ситуация с распространением COVID-19 меняется, к сожалению, не в лучшую сторону.

Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

Мэо отметил, что вновь введенные ограничения должны соблюдать не только граждане, которые находятся в группе риска и не переболели, но и те, кто уже переболел COVID-19.



Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно.



Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?

По словам мэра, горожане, которые страдают диабетом, также должны оставаться дома.



Да, диабет включен в перечень заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома.



Мэр напомнил, что при необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8 (495)870-45-09.

Должны ли уходить на каникулы частные школы и кружки?



Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно.



Мэр подчеркнул, что многие частные учебные заведения последовали этому совету.

Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

Также мэра спросили о перчаточно-масочном режиме в магазинах. По словам Собянина, магазины и предприятия бытовых услуг могут отказать в обслуживании гражданам, которые находятся без перчаток и масок, а также попросить покинуть магазин.



Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел.



Он также отметил, что сами граждане могут пожаловаться о нарушениях масочного режима в магазинах, направив обращение в электронную приемную правительства столицы.



Обращение будет рассмотрено департаментом торговли и услуг города Москвы, префектурами административных округов и управами районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты.



Планируется ли снизить стоимость масок в метро?



С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.



Зачем носить перчатки в общественном транспорте?

Собянин подчеркнул, что общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди.





Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам. Аппараты установлены на всех станциях метро и МЦК, а также на некоторых остановках наземного транспорта. Призываем пассажиров пользоваться ими до и после поездки.



Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин?



Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом "03", так называемый, карантинный больничный.



Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных?



С помощью информационной системы сотрудники правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение. Беременным в сроке до 30 недель (при одноплодной беременности) выписывается больничный с кодом "03", так называемый, карантинный больничный.



Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?



Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров.



Что будет с кружками и секциями "Московского долголетия"?

Мэр отметил, что кружки будут работать онлайн и на свежем воздухе.



Занятия будут проходить в формате пеших экскурсий по городу, авторских курсов и маршрутов от опытных экскурсоводов, писателей, журналистов, культурологов, искусствоведов и даже спортсменов-олимпийцев. Участники узнают много нового об искусстве, архитектуре, литературе, религиоведении, природе, науке и истории столицы. Кроме того, с 1 октября был существенно расширен онлайн–формат "Московского долголетия".



Собянин добавил, что к существующим кружкам в новом этом сезоне добавились новые направления.

Где можно сдать ПЦР?



ПЦР-тест можно сдать в 207 городских поликлиниках, из них 162 взрослых и 45 детских. Помимо этого, в городе работает 30 ИФА-центров, где горожане старше 18 лет могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу. Таким образом, в столице работает практически 240 точек, где горожане могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус.



Градоначальник уточнил, что сдать анализ в городских поликлиниках можно только по предварительной записи.

Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?



Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиардов рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 миллиардов рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей.



Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?

По словам мэра, будут проводиться выборочные проверки.



Указом Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы.



Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что плазму крови переболевших коронавирусом будут использовать во всех больницах Москвы.

По ее словам, при лечении заболевших COVID-19 используются лучшие практики для выздоровления пациентов. Она подчеркнула, что недавно были утверждены рекомендации по лечению, в которые входят и антикоагулянты, и современные противовирусные препараты.

Ранее она подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тотальным несоблюдением масочного режима. Также Ракова отметила, что многие вернулись в город после режима самоизоляции и летних отпусков.

5 октября Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Их разместили в выставочном центре в "Сокольниках" и дворце в "Крылатском". Глава города подчеркнул, что такое решение было принято из-за высокой динамики прироста заболевших коронавирусом в столице.

Кроме того, Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу из-за динамики случаев коронавируса. Градоначальник напомнил, что ранее работодателей попросили перевести на удаленку только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в стране пока нет признаков закрытия российской экономики из-за коронавируса. Он подчеркнул, что все работает, а ограничение касается людей, которые входят в группу риска.