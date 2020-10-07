Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

09:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом. По его словам, ситуация с распространением COVID-19 меняется, к сожалению, не в лучшую сторону.
Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?
Мэо отметил, что вновь введенные ограничения должны соблюдать не только граждане, которые находятся в группе риска и не переболели, но и те, кто уже переболел COVID-19.
Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?
По словам мэра, горожане, которые страдают диабетом, также должны оставаться дома.
Мэр напомнил, что при необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8 (495)870-45-09.
Должны ли уходить на каникулы частные школы и кружки?
Мэр подчеркнул, что многие частные учебные заведения последовали этому совету.
Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?
Также мэра спросили о перчаточно-масочном режиме в магазинах. По словам Собянина, магазины и предприятия бытовых услуг могут отказать в обслуживании гражданам, которые находятся без перчаток и масок, а также попросить покинуть магазин.
Он также отметил, что сами граждане могут пожаловаться о нарушениях масочного режима в магазинах, направив обращение в электронную приемную правительства столицы.
Планируется ли снизить стоимость масок в метро?
Зачем носить перчатки в общественном транспорте?
Собянин подчеркнул, что общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди.
Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин?
Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных?
Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?
Что будет с кружками и секциями "Московского долголетия"?
Мэр отметил, что кружки будут работать онлайн и на свежем воздухе.
Собянин добавил, что к существующим кружкам в новом этом сезоне добавились новые направления.
Где можно сдать ПЦР?
Градоначальник уточнил, что сдать анализ в городских поликлиниках можно только по предварительной записи.
Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?
Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?
По словам мэра, будут проводиться выборочные проверки.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что плазму крови переболевших коронавирусом будут использовать во всех больницах Москвы.
По ее словам, при лечении заболевших COVID-19 используются лучшие практики для выздоровления пациентов. Она подчеркнула, что недавно были утверждены рекомендации по лечению, в которые входят и антикоагулянты, и современные противовирусные препараты.
Ранее она подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тотальным несоблюдением масочного режима. Также Ракова отметила, что многие вернулись в город после режима самоизоляции и летних отпусков.
5 октября Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Их разместили в выставочном центре в "Сокольниках" и дворце в "Крылатском". Глава города подчеркнул, что такое решение было принято из-за высокой динамики прироста заболевших коронавирусом в столице.
Кроме того, Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу из-за динамики случаев коронавируса. Градоначальник напомнил, что ранее работодателей попросили перевести на удаленку только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в стране пока нет признаков закрытия российской экономики из-за коронавируса. Он подчеркнул, что все работает, а ограничение касается людей, которые входят в группу риска.
Резервный ковид-госпиталь в "Сокольниках" принял первых пациентов
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