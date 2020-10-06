Плазму переболевших COVID будут использовать во всех больницах Москвы – Ракова

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Плазму крови переболевших коронавирусом будут использовать во всех больницах Москвы. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если в начале весны плазму доноров переболевших использовали только ведущие клиники, сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших людей", – отметила Ракова.
Заммэра добавила, что при лечении заболевших COVID-19 используются лучшие практики для выздоровления пациентов. Она подчеркнула, что недавно были утверждены рекомендации по лечению, в которые входят и антикоагулянты, и современные противовирусные препараты.
"Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно", – заявила Ракова.
Ранее она подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тотальным несоблюдением масочного режима. Также Ракова отметила, что многие вернулись в город после режима самоизоляции и летних отпусков.
5 октября Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Их разместили в выставочном центре в "Сокольниках" и дворце в "Крылатском". Глава города подчеркнул, что такое решение было принято из-за высокой динамики прироста заболевших коронавирусом в столице.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в стране пока нет признаков закрытия российской экономики из-за коронавируса. Он подчеркнул, что все работает, а ограничение касается людей, которые входят в группу риска.
За последние сутки в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Число заболевших за все время пандемии составило 1 237 504 человека. 988 576 пациентов выздоровели от COVID-19, 21 663 человека скончались.
4 082 новых случая пришлись на Москву. Кроме того, за минувшие 24 часа в столице госпитализировали 1 049 заболевших коронавирусом. Сообщалось, что впервые за долгое время численность попавших в больницу превысила показатель в 1 тысячу человек.
Резервный ковид-госпиталь в "Сокольниках" принял первых пациентов
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