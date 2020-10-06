Главврач ГКБ № 15: мы подошли к апрельским значениям по числу госпитализаций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва вплотную подобралась к апрельским показателям по госпитализации заболевших коронавирусом, заявил ТАСС главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
"Количество пациентов растет, стационар уже заполнен на 80%. Мы вплотную подошли к апрельским значениям по количеству госпитализированных", – сообщил главврач. По словам Вечорко, выросло количество тяжелых пациентов, которые поступают в реанимации города.
Как подчеркивает Вечорко, динамика по госпитализированным объясняется периодом отпусков, активной социальной жизнью. Кроме того, сказывается пренебрежение к использованию средств индивидуальной защиты, обратил внимание он.
"Ситуация с каждым днем становится все напряженнее. Сегодня мы знаем намного больше, чем в начале пандемии, но это не значит, что вирус отступил, стал слабее или им можно не заболеть, в том числе и в тяжелой форме", – рассказывает Вечорко. Он пояснил, что койки в стационарах Москвы будут заполняться также стремительно, как и в апреле.
Главврач заключил, что в столице были созданы резервы на случай пиковой ситуации, однако данные ресурсы не являются бесконечными.
За последние сутки в Москве за сутки выявлено 4 082 заразившихся коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировано 1 237 504 случая COVID-19 в 85 регионах.
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