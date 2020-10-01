Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве на грани критичной – Собянин

01 октября, 23:09
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице практически критичной. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что стремительный рост заболеваемости может привести к введению в городе жестких мер ограничений.
"После того как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", – высказался мэр.
Собянин также заявлял, что в Москве усилится контроль за соблюдением мер безопасности, поскольку это крайне важно в настоящее время.
Пока в столице не планируется вводить радикальные ограничительные меры, в том числе пропускной режим. Это станет возможным при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится. Но многое зависит и от поведения самих москвичей, считает мэр.
Он также уверен, что Москве вряд ли удастся избежать стремительного роста новых случаев коронавируса. При этом он заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет, но не исключил, что число заболевших COVID-19 может приблизиться к трем тысячам в сутки.
Ранее Собянин обязал работодателей в Москве с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников. Он также постановил увеличить школьные каникулы до двух недель – с 5 по 18 октября.
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за ситуации с COVID-19
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