Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве на грани критичной – Собянин

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Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице практически критичной. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что стремительный рост заболеваемости может привести к введению в городе жестких мер ограничений.

"После того как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", – высказался мэр.

Собянин также заявлял, что в Москве усилится контроль за соблюдением мер безопасности, поскольку это крайне важно в настоящее время.

Пока в столице не планируется вводить радикальные ограничительные меры, в том числе пропускной режим. Это станет возможным при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится. Но многое зависит и от поведения самих москвичей, считает мэр.

Он также уверен, что Москве вряд ли удастся избежать стремительного роста новых случаев коронавируса. При этом он заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет, но не исключил, что число заболевших COVID-19 может приблизиться к трем тысячам в сутки.

Ранее Собянин обязал работодателей в Москве с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников. Он также постановил увеличить школьные каникулы до двух недель – с 5 по 18 октября.

