Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я дал распоряжение по всем направлениям: строительного надзора, промышленности, торговли, культуры. Везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи", – сообщил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, соблюдать меры и требования безопасности сейчас очень важно.

Ранее говорилось, что работодатели в Москве обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу градоначальника, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет, однако обратил внимание на то, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад. При этом ситуация с COVID-19 ухудшается во всем мире.