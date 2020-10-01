Собянин: рост случаев COVID-19 в Москве большой, надо смотреть на схожие сценарии в мире

01 октября, 18:28
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин заявил, что Москве вряд ли удастся избежать стремительного роста новых случаев коронавируса.
Градоначальник отметил, что в столице наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19. При этом он подчеркнул важность ориентированности на схожие сценарии развития ситуации в мире.
"Рост есть, и рост очень большой. Мы аналогичный рост видим в других европейских городах – в Мадриде уже, по-моему, раза в четыре выше, чем весной было, в Лондоне уже наполовину от весенних значений, в Вене уже в несколько раз больше, чем было весной, и так далее. Все равно надо ориентироваться на схожие сценарии развития. Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением", – рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр также отметил, что в столице не планируется вводить радикальные ограничительные меры, в том числе пропускной режим. Это станет возможным при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится. Собянин подчеркнул, что многое зависит и от поведения самих москвичей.
Мэр заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет, но не исключил, что число заболевших COVID-19 может приблизиться к трем тысячам в сутки.
Ранее Собянин обязал работодателей в Москве с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников. Он также постановил увеличить школьные каникулы до двух недель – с 5 по 18 октября.
Работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% сотрудников
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