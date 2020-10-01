Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковным школам рекомендовали уйти на плановые каникулы с 5 октября. Соответствующие рекомендации директорам учебных заведений дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся", – сказано в документе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса.

Он добавил, что во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

