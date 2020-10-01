Столичные власти призвали москвичей старшего возраста быть осторожнее

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Власти Москвы призвали жителей старшего возраста быть осторожнее и чаще обращаться к услугам волонтеров и соцпомощи, чтобы защититься от коронавируса.

"Для 65+ режим введен. Но при этом мы разрешаем гулять, посещать аптеку, поликлинику. Но надо понимать, что каждый такой поход – это определенный риск", – отметил в эфире телеканала "Россия 24" Сергей Собянин.

Он призвал обращаться за помощью к социальным работникам, которые помогут доставить продукты питания, лекарства или выгулять животных.

Ранее в Москве снова заработала горячая линия для оказания помощи в период коронавирусной инфекции. Граждане старше 65 лет могут обратиться с просьбой о доставке лекарств, продуктов питания и дров на дачу.

Работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. В обязательном порядке на удаленку должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

При этом Собянин отметил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. При этом ситуация с COVID-19 ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.