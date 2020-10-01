Собянин назвал вакцинацию единственным способом победить коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Только вакцинация сможет помочь победить коронавирусную инфекцию, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Кроме вакцины и вакцинации, других методов прерывания и победы (над коронавирусом) у нас нет, потому что без конца жить в ограничениях, в санитарных ограничениях, в запрете работы, сферы услуг, самоизоляции невозможно постоянно", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что скорейшая вакцинация населения позволит одержать победу над коронавирусной инфекцией.

Мэр также выразил надежду на то, что в ноябре – декабре появятся первые крупные партии вакцины, а в конце декабря или январе вакцина появится в промышленных масштабах, исчисляемых миллионами.

"И это, конечно, будет решением вопроса, связанного с пандемией", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавируса. Мэр дал распоряжение по таким направлениям, как строительный надзор, промышленность, торговля и культура.

"Везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи", – сообщил Собянин. По его словам, соблюдать меры и требования безопасности сейчас очень важно.

Собянин также отметил, что в Москве закрыли 150 магазинов в связи с нарушениями мер безопасности из-за коронавируса. Мэр подчеркнул, что к торговым точкам предъявляются достаточно жесткие меры.