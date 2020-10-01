01 октября, 19:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве закрыли 150 магазинов в связи с нарушениями мер безопасности из-за коронавируса, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"С сегодняшнего дня начали проводить (проверки) не только по тому, как (ограничения) соблюдают магазины, но и сами граждане", – отметил мэр.
При этом он добавил, что к магазинам предъявляются достаточно жесткие меры.
Отмечается, что столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавируса. Мэр отметил, что дал распоряжение по таким направлениям, как строительный надзор, промышленность, торговля и культура.
"Везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи", – сообщил Собянин. По его словам, соблюдать меры и требования безопасности сейчас очень важно.
Ранее столичных работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. На удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.
При этом Собянин подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет, однако обратил внимание, что число госпитализированных в Москве в два раза больше, чем две недели назад. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+
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