Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве закрыли 150 магазинов в связи с нарушениями мер безопасности из-за коронавируса, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"С сегодняшнего дня начали проводить (проверки) не только по тому, как (ограничения) соблюдают магазины, но и сами граждане", – отметил мэр.

При этом он добавил, что к магазинам предъявляются достаточно жесткие меры.

Отмечается, что столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавируса. Мэр отметил, что дал распоряжение по таким направлениям, как строительный надзор, промышленность, торговля и культура.

"Везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи", – сообщил Собянин. По его словам, соблюдать меры и требования безопасности сейчас очень важно.

Ранее столичных работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. На удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

При этом Собянин подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет, однако обратил внимание, что число госпитализированных в Москве в два раза больше, чем две недели назад. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.