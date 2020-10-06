Врачи московских поликлиник и КТ-центров снова работают на износ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с распространением COVID-19 в столице продолжает обостряться, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, каждый день прибавляется большое количество заболевших, а за неделю рост составил 78%.

"Выросла нагрузка на стационары, на поликлиники, круглосуточно работают КТ-центры, врачи снова работают на износ. Мы пока со всем справляемся, но с каждым днем становится все тяжелее", – рассказал Тяжельников Агентству "Москва".

Специалист подчеркнул, что в столице уровень заболевших приблизился к пику, который наблюдался весной. Он выразил мнение, что тогда горожане более ответственно относились к мерам профилактики.

"Если ситуация будет продолжать развиваться в том же темпе, то мест в больницах очень скоро может не остаться. Сколько бы резервов ни было, но предел есть у всего", – сказал Тяжельников.

Врач напомнил, что необходимо носить маски и перчатки, пользоваться антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию и стараться не выходить из дома без необходимости.

Сергей Собянин сообщил, что в столице с 9 октября вводятся дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

В городе с 9 октября и до окончания каникул приостановят льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

Аналогичная мера предусмотрена в отношении столичных пенсионеров. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.

Театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, начнут продавать билеты только в электронном формате. Обычные кассы прекратят свою работу.

Московские организации обяжут еженедельно информировать городские власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Также ранее градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

