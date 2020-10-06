Путин поручил сохранить физическую активность граждан в случае ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин считает, что при развитии физкультуры и спорта в стране должны учитываться и форс-мажорные обстоятельства. К примеру те, что возникли во время пандемии. Во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта глава государства отметил, что стратегия должна быть выстроена так, чтобы не допускать сбоя в тренировках российских сборных.

Путин напомнил, что в этом году из-за эпидемии были отменены многие спортивные мероприятия.

"В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд", – пояснил президент.

Ранее пять представителей хоккейной команды "Динамо" из Минска заразились коронавирусом. В клубе рассказали, что исследования проводились после полета в Ригу на матч с местным "Динамо".

В сентябре сообщалось, что в составе рижского "Динамо" COVID-19 выявили у пяти игроков. При этом заболевание у них протекало без серьезных симптомов.