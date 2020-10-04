"Динамо" обыграло "Краснодар" в матче чемпионата России

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Столичный "Динамо" обыграл команду "Краснодар" в матче десятого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ Арене" и закончилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 37-й минуте открыл Вячеслав Грулев. Он же записал на свой счет результативную передачу. На 57-й минуте отметился Даниил Лесовой.

Это вторая победа "Динамо" в последних пяти играх. В общем зачете команда поднялась на шестое место с 17 очками.

Ранее московский "Локомотив" переиграл подмосковные "Химки". Встреча закончилась со счетом 2:1. В результате столичный клуб поднялся на четвертую строчку, в активе команды 18 очков. "Химки" занимают 14-е место с 6-ю баллами.

До этого "Химки" обыграли столичное "Динамо" со счетом 1:0. Первый и единственный гол игры был забит на 19-й минуте полузащитником "Химок" Александром Ломовицким.

