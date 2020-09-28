"Химки" одержали победу над "Динамо" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Подмосковная футбольная команда "Химки" обыграла столичное "Динамо" со счетом 1:0. Матч состоялся в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Первый и единственный гол игры был забит на 19-й минуте полузащитником "Химок" Александром Ломовицким.
Отмечается, что черно-красные не могли победить "Динамо" в официальных матчах с 2007 года. Данная победа для "Химок" стала первой в РПЛ этого года. Теперь подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице с шестью очками, а "Динамо", набрав 14 очков, находится на девятой строчке.
Кроме этого, данный матч впервые прошел под руководством главного тренера Игоря Черевченко, который занял пост 25 сентября.
Следующий матч черно-красных состоится 4 октября. "Химки" сыграют с "Локомотивом". "Динамо" в тот же день сыграет с "Краснодаром".
Ранее московский "Локомотив" обыграл ЦСКА. Встреча, прошедшая на "ВЭБ Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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