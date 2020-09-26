Футболисты "Зенита" одолели "Уфу" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Спортсмены петербургского клуба "Зенит" обыграли "Уфу" со счетом 6:0. Футболисты встретились на поле в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Игроки сразились в субботу, 26 сентября, в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". На матч пришли 22 697 зрителей. Три гола в ворота соперников забил нападающий петербургского клуба Артем Дзюба. Кроме того, в ходе встречи два раза отличился Сердар Азмун. Еще один гол на счету Алексея Сутормина.

По итогам встречи "Зенит" вернул себе лидерство в турнирной таблице. У команды 20 очков в девяти матчах, ФК опередил столичный "Спартак" по дополнительным показателям.

В следующий раз "Зенит" сразится на поле со "Спартаком" в Москве 3 октября.

Ранее "Спартак" обыграл "Рубин" в матче РПЛ. Команда из Казани набрала 11 очков и осталась на седьмом месте.