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Спорт

04:24

Тренер "Локомотива Тбилиси" назвал победу над "Динамо" самой важной в карьере

спорт

Фото: sportall.ge

Главный тренер "Локомотива Тбилиси" Георгий Чиабришвили прокомментировал победу своей команды над футболистами московского "Динамо". Об этом пишет издание sportall.ge.

Так, Чиабришвили назвал данную победу самой важной в своей карьере.

"Это самая большая победа в моей тренерской карьере. Честно говоря, я не думал о том, чтобы пройти этот раунд", – признался тренер тбилисской команды.

Он отметил, что решающим фактором для победы стала игра его команды.

"Что-то происходит, мы забиваем голы, ребята играют лучше", – сказал Чиабришвили.

Тренер также прокомментировал соперника "Локомотива Тбилиси" в следующем раунде Лиги Европы. Грузинская команда 24 сентября проведет матч против испанской "Гранады".

"Гранада" – хорошая команда, мы приедем играть", – заявил Чиабришвили.

Ранее московский футбольный клуб "Динамо" проиграл "Локомотиву Тбилиси" в матче второго отборочного раунда квалификации Лиги Европы. Игра прошла на стадионе в Тбилиси. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу футболистов грузинского клуба.

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