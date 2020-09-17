ФК "Динамо" проиграл "Локомотиву Тбилиси" и вылетел из Лиги Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Футбольный клуб "Динамо" проиграл "Локомотиву Тбилиси" в матче второго отборочного раунда квалификации Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе в Тбилиси. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу футболистов грузинского клуба.
Счет в игре открыл футболист "Локомотива" Ираклий Сихарулидзе на 54-й минуте. Позднее на 76-й минуте Мамия Гавашелишвили удвоил преимущество тбилисской команды.
На 90-й минуте ударом с пенальти нападающий "Динамо" Николай Комличенко сократил разрыв в счете.
В сезоне 2020/21 Лиги Европы квалификационные раунды проходят в формате одноматчевых противостояний. Таким образом, российская команда завершила выступление на турнире.
"Локомотив Тбилиси" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Следующий матч грузинская команда проведет против испанской "Гранады" 24 сентября.
Ранее московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Родиной" в матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:1.
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