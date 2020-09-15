Юрист прокомментировал возможную переквалификацию дела футболиста Широкова

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Юрист Константин Трапаидзе прокомментировал Москве 24 возможную переквалификацию уголовного дела бывшего игрока сборной России Романа Широкова.

Футболисту вменяется статья 115 УК РФ (об умышленном причинении легкого вреда здоровью). Однако адвокат пострадавшего арбитра заявил, что будет требовать более сурового наказания для спортсмена. По словам юриста, здесь имели дело "умысел" и "покушение на убийство".

"Ну, на мой взгляд, квалификация сейчас верная. Такого рода дела квалифицируются в первую очередь по фактическому вреду, причиненному пострадавшему", – заявил юрист.

Однако он отметил, что понимает, почему защита арбитра не согласна с предъявленной футболисту статьей. "Исходя из всех материалов, которые находятся в прессе, Широков сказал судье перед нападением: "Я тебя убью". И здесь ставится вопрос объективной оценки этой фразы, с какой целью она была сказана", – пояснил Трапаидзе.





Константин Трапаидзе юрист Это может быть эмоциональная составляющая, не имеющая отношения к последующим действиям: ну, скажем, он не готовил преступление, не бегал за судьей с оружием, не воплотил угрозу в жизнь. Более того, не было никаких свидетельств, что эта угроза явная. Тогда статья останется прежней.

В свою очередь, адвокат пострадавшего арбитра заявил СМИ, что Роман Широков, нанося удар ногой в бутсе по голове судьи, знал, что убивает человека. Тем не менее, по словам Трапаидзе, это придется доказать. "Вероятностные утверждения мало что могут значить, если они не найдут объективного подтверждения, например мнения эксперта, который должен будет высказаться по этому конкретному случаю", – заключил юрист.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча. Драку быстро остановили, однако арбитру были нанесены травмы, которые он после зафиксировал в медицинском учреждении.

Уже в сентябре столичные полицейские возбудили уголовное дело по заявлению арбитра Данченкова. Эту информацию подтвердил адвокат Широкова Вадим Лялин.