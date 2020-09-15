Против футболиста Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

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Столичные полицейские возбудили уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил экс-футболист сборной РФ Роман Широков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", – говорится в сообщении. По данной статье игроку может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо четыре месяца ареста.

В настоящий момент обвинений спортсмену не предъявляли. Информацию о заведении уголовного дело в отношении Широкова подтвердил его адвокат Вадим Лялин. "У меня нет постановления, это то, что я увидел сегодня в базе. Я официально пока об этом не уведомлен, ни я, ни Роман", – сказал защитник футболиста.

Драка с участием Широкова произошла в Москве на стадионе академии "Спартака" в августе. Пострадавший арбитр попал в больницу, где зафиксировал побои.