Московская федерация футбола взяла на контроль инцидент с избиением судьи Широковым

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Московская федерация футбола взяла на контроль ситуацию с избиением судьи бывшим игроком "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и сборной России Романом Широковым. Об этом заявил президент федерации Сергей Анохин в интервью ТАСС.

Инцидент с избиением произошел во время встречи любительских клубов с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил судью встречи Никиту Данченкова после того, как арбитр показал игроку красную карточку за нецензурную брань.

"Данченков – член московской городской коллегии судей, рекомендован для обслуживания игр в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига. – Прим. Ред.), мы защищаем своих судей и сотрудников", – заявил Анохин.

Президент федерации отметил, что турнир, в рамках которого проходил матч, является коммерческим. Спортивное ведомство по договору дает судей на данные встречи, но не регламентирует игры.

"Будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать", – подчеркнул Анохин.

Он пояснил, что в отношении Широкова вряд ли возможно применить какие-либо футбольные санкции. Анохин добавил, что крайне жалеет о произошедшем.

"Случай вопиющий, он не красит ни Романа (Широкова. – Прим. Ред.), ни наш футбол", – резюмировал президент спортивного ведомства.

Ранее об инциденте с избиением судьи Широковым рассказал организатор турнира среди любительских команд, видеоблогер Герман Попков. Он назвал произошедшее "неприемлемым, отвратительным и ужасным".