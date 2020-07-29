Участница смертельной драки в Барнауле рассказала свою версию случившегося

Уличная драка в Барнауле окончилась смертельным исходом для 40-летнего местного жителя. Супруга погибшего рассказывает, что мужчина попытался защитить инвалида, однако получил удар в голову, от которого мгновенно скончался. По словам женщины, тот, кто затеял свару и расправился с ее мужем, – титулованный боксер Михаил Старцев. Рассказываем, что известно о случившемся.



Фото: соцсети

Драка со смертельным исходом

По данным следователей, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе "Старого базара" произошла драка. В ходе нее 40-летнему местному жителю Павлу Рохлову нанесли травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в гибели мужчины – 38-летнего Михаила Старцева, который, как выяснилось, является титулованным боксером. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству следователей суд заключил Старцева под стражу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram сообщил, что после происшествия ему написало множество людей, которых глубоко потрясла смерть Рохлова. Он пояснил, что следит за ходом расследования, и выразил соболезнования семье погибшего.





Виктор Томенко губернатор Алтайского края Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьезный общественный резонанс. Убежден: реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона.

В Федерации бокса Алтайского края также выразили соболезнования родным и близким погибшего. При этом пояснили, что Старцев не является ее членом.



Фото: соцсети

"Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет, имеет первый взрослый разряд, но с начала 2000-х официально не имеет к нему никакого отношения. Мы не поддерживаем такое поведение, выступаем за мирное разрешение любых конфликтов. И просим вас не судить о целом виде спорта по поступку одного человека", – отметили представители федерации на своей странице в соцсетях.



Почему произошла потасовка?

Вдова Павла Рохлова Светлана рассказала в соцсетях, что смертельный удар ее мужу нанес Михаил Старцев. При этом, по ее словам, в потасовке участвовал не только боксер, но и его спутницы, одна из которых – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Женщина вспоминает, что семья в этот вечер отмечала день рождения ее сестры. Ближе к полуночи на улице у кафе завязалась драка. Светлана утверждает, что ее муж попытался разнять потасовку и защитить инвалида, на которого напали трое противников.

"Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина – мастер спорта по кикбоксингу – со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар", – написала она.

На видео, запечатлевшем драку, заметно, что Павел вступился за человека с тростью, но в какой-то момент отвернулся, получил удар по голове и рухнул на землю.





Светлана Рохлова вдова Павла Рохлова Больше нет моего любимого мужа и отца троих детей! Доброго, отзывчивого человека! Который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида!

В свою очередь, Лилия Ворогушина заявила, что человек, которого пытался защитить Рохлов, сам спровоцировал конфликт и напал на компанию спортсменов. Свою версию произошедшего она также изложила на личной странице в соцсети.



Фото: соцсети

По ее словам, в ту роковую ночь они вместе с подругой и Михаилом Старцевым приехали на такси к кафе на улице Мало-Тобольской. Около заведения компания наткнулась на очень пьяного мужчину, который начал нецензурно выражаться в их адрес. После этого он якобы стал угрожать расправой и ударил ее подругу не тростью, а предметом, похожим на биту. Молодые люди решили "обезвредить" его.

"В этот момент к нам подошли несколько пьяных людей, которые, не разобравшись в ситуации, стали кричать на нас, в том числе и ранее не знакомый нам Павел. По их внешнему виду было видно, что они были сильно выпившие, так как качались из стороны в сторону, настроены были агрессивно, явно хотели спровоцировать конфликт с нами", – пояснила Лилия.

После этого, по словам женщины, их компания начала отбиваться от всех остальных участников потасовки. Версия Ворогушиной выглядит следующим образом. Сначала на них якобы начала нападать жена Рохлова, которая стала бить Лилию по голове и повалила ее на асфальт. Когда ей удалось встать, то ее ударил уже Павел, она упала и на секунду потеряла сознание. Именно в тот самый момент Старцев нанес смертельный удар, пытаясь защитить подругу.

После роковой схватки, по словам Ворогушиной, супруга Павла села за руль своего автомобиля и пыталась задавить обидчиков, пока машина не застряла. В итоге Лилия отметила, что на нее оказывают психологическое давление из-за Светланы, которая винит ее в смерти мужа.





Лилия Ворогушина участница драки Что касается Михаила, я не оправдываю его действий, от его действий погиб человек, но он действовал в целях моей защиты и нанес единственный удар Павлу только после того, когда тот нанес удар мне в голову! Я уверена, что Михаил не желал смерти Павлу.

Женщина надеется, что в конце концов во всем разберется следствие. Также в своем посте она принесла семье погибшего свои соболезнования.

Тем временем в Барнауле родственники простились с Павлом Рохловым. Его похоронили на одном из кладбищ города. Семья планирует добиваться максимального наказания для Старцева.