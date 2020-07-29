Боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида прохожего в Барнауле

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Житель Барнаула Павел Рохлов скончался после удара в голову от боксера Михаила Старцева в уличной потасовке.

Как сообщает сайт "Вести.ru", 40-летний мужчина заступился за инвалида, которого избивали Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Отмечается, что Рохлов пытался оттащить Ворогушину от мужчины с тростью, но получил удар в голову сзади от 38-летнего боксера.

В результате мужчина упал на асфальт. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.

Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Она предусматривает 15 лет лишения свободы. Задержанный Старцев свою вину на первом судебном заседании не признал.

Ранее сообщалось, что троих мужчин будут судить в Москве за покушение на убийство по найму. Потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение головы и остался жив.