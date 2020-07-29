Боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида прохожего в Барнауле

00:41
Фото: соцсети
Житель Барнаула Павел Рохлов скончался после удара в голову от боксера Михаила Старцева в уличной потасовке.
Как сообщает сайт "Вести.ru", 40-летний мужчина заступился за инвалида, которого избивали Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.
Отмечается, что Рохлов пытался оттащить Ворогушину от мужчины с тростью, но получил удар в голову сзади от 38-летнего боксера.
В результате мужчина упал на асфальт. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.
Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Она предусматривает 15 лет лишения свободы. Задержанный Старцев свою вину на первом судебном заседании не признал.
Ранее сообщалось, что троих мужчин будут судить в Москве за покушение на убийство по найму. Потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение головы и остался жив.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: