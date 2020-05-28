Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки

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В Аргентине суд принял решение допросить попугая по делу об убийстве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе. В 2018 году там изнасиловали и зверски убили 46-летнюю Элизабет Толедо, которая сдавала комнату трем мужчинам. Подозреваемыми по делу стали двое ее жильцов – 51-летний Мигель Сатуриньо Ролон и 62-летний Хорхе Рауль Альварез. У третьего мужчины оказалось алиби.

Тело Толедо обнаружили на полу. Умершая была без одежды, а на ее теле было множество синяков. В этом помещении также была клетка с птицей.

Полиция считает, что попугай отчетливо услышал и запомнил последние слова своей убитой хозяйки. Подтвердил это и сосед женщины. Он рассказал, что птица регулярно повторяла одну и ту же фразу: "Почему ты ударил меня".

Во Франции пожилая супружеская пара подала в суд на петуха и его хозяйку. Истцы требовали от хозяйки птицы по имени Морис компенсацию в размере тысячи евро за шум. Их адвокат заявил, что его клиенты проживают не в сельской местности, а в зоне с пригородными особняками. В 2019 году судебный процесс завершился в пользу обвиняемого. Суд решил, что Петух может продолжать кукарекать на острове Олерон.

Разборки между соседями и петухом продолжались несколько лет. В 2017 году недовольные шумом соседи уже требовали прекратить ранние крики птицы, но тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые подписали почти 155 тысяч человек.